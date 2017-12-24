" الأرصاد" يناشد قائدي السيارات إلى اتباع الإرشادات بشأن الضباب

الشارقة 24 – وام:

ناشد المركز الوطني للأرصاد قائدي السيارات ومستخدمي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات المرورية أثناء الضباب.

وتأتي تحذيرات المركز في ظل توقعاته بتشكل الضباب، وتدهور مدى الرؤية الأفقية على الطرق خاصة المناطق الساحلية والداخلية والشمالية وذلك خلال هذه الليلة وصباح اليوم الأحد.

وكان الضباب قد بدأ في التكون الـ 7:15 من مساء الجمعة على منطقة سويحان والرحبة وجزيرة ياس، ثم مع تقدم الوقت بدأ يشمل تدريجياً معظم المناطق الداخلية والساحلية للدولة، فيما سجلت أقل مستوى للرؤية خلال الضباب 50 مترا على سويحان ومطاري آل مكتوم الدولي وأبوظبي ومدينة زايد.

وناشدت سلطات مطار الشارقة الدولي، المسافرين بالتواصل مع مكاتب شركات الطيران أو مركز الاتصال في المطار للتأكد من أي تغيير على مواعيد الرحلات قبل التوجه إلى مبنى المطار وذلك نظراً لتشكل الضباب حتى يوم الأحد.