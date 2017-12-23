"الهلال" يوقع اتفاقية لتنفيذ متنزه "شحير" الترفيهي بساحل حضرموت

الشارقة 24 – وام:

أبرمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم السبت، اتفاقية تنفيذ وتجهيز متنزه "شحير" الترفيهي بمديرية غيل باوزير بساحل حضرموت، ضمن سلسلة من المشاريع الخدمية والتنموية التي تدعمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المحافظات المحررة، بهدف إيجاد متنفس عام يسهم في إعادة الفرحة والبسمة للأهالي خاصة شريحة الأطفال.

تشمل أعمال التأهيل، إعادة الكهرباء والمياه وبناء مسجد وتشجير وترميم موقف الحديقة وإضافة ألعاب متنوعة للأطفال.

وعبر مسؤولون في المديرية عن شكرهم وتقديرهم للإمارات قيادة حكومة وشعباً ولذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت على جهودهم المبذولة من أجل تطبيع الحياة والأوضاع الإنسانية للأهالي.

وأكد عبد العزيز الجابري ممثل فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت خلال مراسم التوقيع، أن الاتفاقية تأتي في إطار دعم الهيئة للمشاريع التنموية بالمحافظة من أجل تطبيع الحياة والأوضاع في المدن والمحافظات المحررة.