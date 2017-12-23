جمال البح : منظمة الأسرة العربية تضع خطة برامج شاملة لـ 2018

الشارقة 24 – وام:

قال سعادة جمال عبيد البح رئيس منظمة الأسرة العربية، في حديث خاص لوكالة أنباء الأمارات "وام" إن المنظمة وضعت خطة شاملة للعام المقبل 2018 تتضمن العديد من البرامج والأنشطة، من أهمها مد جسور التعاون والتنسيق والعمل بين منظمة الأسرة العربية، ومكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بدول مجلس التعاون الخليجي من خلال شراكة استراتيجية مجتمعية تدعم آفاق العمل المدني خدمة للتنمية المستدامة عبر 4 محاور أساسية يتم الالتزام بها بصورة مبدئية.

وتشمل المحاور توقيع اتفاقية تعاون مشترك وفتح مركز تدريب وتطوير مشترك وإقامة دورات تدريبية للكوادر في مجال الإحصاء والسكان وتوفير مقر "مكتب فني" في إمارة الشارقة لمكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان وقاعة تدريبية الى جانب مشاركة صندوق الأمم المتحدة للسكان في القمة الإنمائية المرتقبة.