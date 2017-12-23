الزعابي يتفقد "مركز خدمات الزوار" بجامع الشيخ زايد الكبير

الشارقة 24 – وام:

زار معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء مركز جامع الشيخ زايد الكبير، مشروع مركز خدمات الزوار وسوق الجامع، الذي تم إنشاؤه لخدمة مرتادي الجامع من مصلين وزوار ويعد واحداً من الإنجازات المهمة التي يسعى المركز لإنجازها تزامناً مع ذكرى مرور عشر سنوات على تأسيس الجامع.

ويعتبر جامع الشيخ زايد الكبير واحداً من أبرز معالم الدولة وأهم الوجهات الدينية والثقافية والسياحية في العالم، فقد احتل مكانة رفيعة استمدها من كونه صرحاً معمارياً يزخر بفنون العمارة الإسلامية وتفاصيلها الفريدة فضلاً عن دوره الحضاري الرائد في تعزيز مفاهيم التسامح وإشاعة روح التعايش والسلام.