أمل القبيسي تستقبل مستشارة شؤون المساواة بين الجنسين بالاتحاد الأوروبي

الشارقة 24 – وام:

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي - بمقر المجلس بأبوظبي - سعادة السفيرة مارا ماريناكي المستشارة الرئيسية لشؤون المساواة بين الجنسين لدى مكتب العمل الخارجي التابع للاتحاد الأوروبي.

واستعرضت معاليها - خلال اللقاء - التجربة الناجحة لتمكين المرأة الإماراتية في المجالات كافة ونجاح القيادة الرشيدة في الدولة في العبور بالمرأة من مرحلة السعي إلى تحقيق التوازن بين الجنسين إلى مرحلة متقدمة للغاية من التوازن بين الجنسين والعمل على الاستفادة الكاملة من قدراتها وطاقاتها وإمكاناتها في المجالات كافة حتى تكون ركيزة مؤثرة للتغيير الإيجابي في المجتمع والعالم من أجل تحقيق التقدم والازدهار والتنمية المستدامة وتحقيق مستقبل مشرق على كافة المستويات.