عمار النعيمي يفتتح نادي مصفوت للرماية والفروسية

الشارقة 24 – وام:

افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان - السبت - نادي مصفوت للرماية والفروسية، والذي يضم مجموعة من ميادين الرماية المختلفة ومنها رماية الصحون والمسدس والبندقية الهوائية والسكتون وبنادق قناصة والشوزن، ويعتبر أحدث صرح رياضي واجتماعي وإضافة نوعية للشباب للانخراط في ممارسة هواياتهم ورياضاتهم المفضلة.

وقال سموه إن افتتاح النادي يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بدولة الإمارات بالشباب وربطهم بتراثهم وبث روح الولاء والانتماء وحب الوطن وتشجيعهم على ممارسة الرماية والفروسية وتعويدهم على التدرب واستخدام السلاح ومنحهم الثقة في أنفسهم.. انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاههم وتلبية احتياجاتهم والعمل على صقل مواهبهم وتجهيزهم للمشاركة في البطولات المحلية والإقليمية والدولية.