ولي عهد رأس الخيمة يستقبل اللجنة المنظمة لـ "ماراثون الوفاء"

الشارقة 24 – وام:

أشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، بالمبادرة الوطنية ماراثون رسالة الوفاء للقائد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. مشيراً إلى أنها أسلوب وطني مميز يضيفه أبناء الإمارات والمقيمون على أرضها للتعبير عن وفائهم وحبهم للقيادة الرشيدة التي قادت دولتنا إلى مصاف الدول العالمية بفضل حكمتها في كل المجالات ومنها المجال الرياضي.

جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي - في الديوان الأميري السبت - صالح محمد حسن رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون رسالة الوفاء للقائد، والذي يقام بنسختة السابعة برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.