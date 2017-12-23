حمدان بن محمد يطلع على خطة ومشاريع مؤسسة دبي للمستقبل

الشارقة 24 – وام:

شدد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، على أهمية مضاعفة الجهود وتوظيف الطاقات وبلورة أحدث أساليب العمل الحكومي القائمة على الابتكار وسرعة الإنجاز وتوسيع الخطى لتحقيق المستهدفات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بتحويل دبي إلى مدينة مستقبلية وبوابة عالمية للعلوم والتقنيات المتقدمة ومركز دولي لصناعة المستقبل.

واعتمد سموه لدى ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمؤسسة دبي للمستقبل بمقر المؤسسة في أبراج الإمارات بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل والعضو المنتدب خطط المؤسسة ومشاريعها للعام 2018.

وتابع سموه تطورات المشاريع التي تعمل المؤسسة على تنفيذها في الفترة الحالية.. ووجه بضرورة التركيز على إنجاز مشاريع نوعية تشكل إضافة لمسيرة دبي وتقدمها وتنعكس إيجاباً على مستقبلها بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تحقيق مستهدفات "مئوية الإمارات 2071".