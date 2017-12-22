سفير الدولة لدى روما يشارك في ندوة عن "الحوار بين الأديان "

الشارقة 24 – وام:



قام سعادة صقر الريسي سفير الدولة لدى إيطاليا بالمشاركة في ندوة "الحوار بين الاديان والثقافات في تفعيل السلام؛ 800 عام من تواجد الفرنسيسكان في الاراضي المقدسة".



عقدت الندوة أمس الخميس، بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، بحضور معالي انجلينو الفانو، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي الذي أكد في كلمة له أن الحدث يهدف إلى تسليط الضوء على الدور الأساسي للحوار بين الأديان والثقافات في تعزيز السلام وخلق بيئة أمنة للجميع، ويعتبر فرصة للتلاقي بين الأفكار التي تعزز من بناء المجتمعات التي تؤمن بأن إقامة الشعائر الدينية وحرية التعبير هو حقٌ وليس هبة من قبل أي دولة أو جهة لبني البشر.



واشار الدكتور سالفاتوري مارتينيز رئيس المرصد المعني بالأقليات الدينية في العالم، واحترام الحرية الدينية، إلى أهمية التواجد للفرنسيسكان في الأراضي المقدسة، حيث كانوا مثالاً على التعايش بين الأديان واختلافها وتقاربها.



بينما عرض الأب فرانسيس باتون، حامي الأرض المقدسة، بعض التجارب التي قام بها الآباء الفرنسيسكان والتي تمثلت في مشاريع تعليمية وثقافية وترميمية لبعض الدور والكنائس، حيث شارك بهذه المشاريع والفعاليات شباب وفتيات من كل الأديان والطوائف في فلسطين، مما يعكس امكانية التعايش بين الشعوب.



حضر الندوة عدد من السفراء المعتمدين لدى إيطاليا، إضافة إلى ممثلين عن الطوائف الدينية في العالم، وباحثين ومهتمين بشؤون حقوق الإنسان والأقليات الدينية.