رأس الخيمة تطلق استعداداتها لـ "عام زايد" و"شهر الابتكار"

الشارقة 24 – وام:



أطلقت رأس الخيمة، استعداداتها الفعلية لمناسبتي عام زايد- 2018 وشهر الإمارات للابتكار، في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، ومتابعة وحرص سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، لتنظيم فعاليات متميزة ومثمرة وذات جدوى وطنية، وعملية وواقعية، وخروج المناسبتين بأفضل حلة، لتنعكسا إيجاباً على مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والخيرية، وتتحول إلى برنامج عمل قابل للتطبيق.



وقال الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي في رأس الخيمة، رئيس لجنة الإمارة للمبادرات الوطنية، خلال الاجتماع الأول للجنة، إن اللجنة طالبت ممثلي القطاعات المختلفة في الإمارة والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني بتقديم خطط مدروسة لمبادراتها وفعالياتها خلال المرحلة القادمة، في سبيل إفرازها ودراستها من قبل اللجنة المختصة، وصولاً إلى إعداد الخطة العاملة لفعاليات الإمارة ومبادراتها في "عام زايد"، الذي يتواصل على مدار العام القادم 2018، و"شهر الابتكار"، الذي يوافق فبراير من العام ذاته، بعد أن أقرت الحكومة الاتحادية تحويله إلى "شهر" بدلاً من "أسبوع"، ويقام بشكل تدريجي بين مناطق الدولة على امتداد الشهر، حيث ستكون البداية في أبوظبي، ثم ينتقل إلى بقية المناطق ليقام كل أسبوع في إمارة أو أكثر، وسيكون في رأس الخيمة والفجيرة خلال الفترة من الثامن إلى الرابع عشر من فبراير القادم.



ونوه رئيس لجنة رأس الخيمة للمبادرات الوطنية باختيار الفائزين بجوائز أفضل المبادرات والمشاريع المشاركة في "عام الخير- 2017"، وإعلان أسماء الفائزين خلال المرحلة المقبلة، بعد فرز الطلبات وتقييمها، ثم تكريمهم في وقت لاحق، موضحاً أن الجوائز تنقسم إلى فئتين، الأولى فئة "المتطوع المتميز في عام الخير"، والثانية هي "المشروع أو الفعالية المتميزة"، وتحت كل فئة 3 فائزان.