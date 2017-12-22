الإمارات تتبرع بـ 20 ألف دولار لمنظمة مرضى التوحد بكندا

الشارقة 24 – وام:



سلم المستشار حمد عبد الرزاق العوضي، القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الدولة لدى كندا شيكا بقيمة 20 ألف دولار أميركي، كتبرع من دولة الإمارات لمنظمة مرضى التوحد تزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لعام 2017 "عام الخير".



تم ذلك خلال الحفل الذي استضافته المنظمة بالتعاون مع سفارة الدولة، وبحضور كل من بيرسي داون عضو مجلس الشيوخ الكندي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية- الكندية، وجيمس إدوارد زعيم حزب المحافظين التقدمي بمقاطعة بريتيش إدوارد، وكبار الشخصيات بالمقاطعة وعدد من الإعلاميين الكنديين.