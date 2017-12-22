سفير الدولة يلتقي أعضاء لجنة الأخوة الأردنية - الإماراتية

الشارقة 24 – وام:



استقبل سعادة مطر سيف الشامسي، سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية بمقر البرلمان الأردني أعضاء لجنة الأخوة الأردنية – الإماراتية بمجلس الأعيان الأردني برئاسة سعادة المهندس سمير عبد الهادي.



جرى خلال اللقاء، الحديث عن العلاقات الثنائية الأخوية والمتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية في شتى المجالات والمستويات.



كما تمت مناقشة آفاق التعاون في مجالات الاستثمار والمشاريع التنموية والسياحية وسبل تطويرها وإنجاحها، من خلال سن واعتماد التشريعات الحديثة الملائمة والحامية لها، بما يعود بالفائدة على البلدين الشقيقين.