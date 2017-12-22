حنيف القاسم يدعو إلى التضامن مع أقلية الروهينغيا كمسؤولية أخلاقية

الشارقة 24 – وام:



دعا معالي الدكتور حنيف حسن علي القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، إلى تحقيق السلام والتضامن الإنساني من أجل أقلية الروهينغيا في ميانمار.



وأكد معاليه - بمناسبة اليوم الدولي للتضامن الإنساني الذي احتفلت به المؤسسات الدولية المعنية مؤخراً - أن الطرد القسري لأكثر من 600 ألف من الروهينغيا من ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة أفضى إلى تفاقم حالة حقوق الإنسان المتردية والوضع الإنساني في ولاية راخين، مشيراً إلى أن صناع القرار الدوليين والدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية يقع على عاتقهم "مسؤولية أخلاقية تستلزم منهم التضامن مع هذه الأقلية وغيرهم من المضطهدين في أنحاء العالم".