محمد بن زايد يهنئ هاتفياً المستشار الجديد للنمسا

الشارقة 24 – وام:

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً مع سيباستيان كورتس بمناسبة تسلمه مهامه مستشاراً لجمهورية النمسا الصديقة، بعد فوزه بالانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخراً وتشكيله الحكومة الجديدة، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته الجديدة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي على متانة العلاقات مع جمهورية النمسا، معرباً عن أمله في ان تشهد هذه العلاقات المزيد من التطور والتقدم بما يعود على البلدين والشعبين الصديقين بالخير والنماء.

كما أعرب سموه، عن تمنياته للشعب النمساوي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب مستشار النمسا الجديد عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تهنئته وعلى ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه الجمهورية النمساوية وشعبها، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها التقدم والازدهار.