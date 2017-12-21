"زايد العطاء" تفتتح المستشفى الإماراتي المصري الميداني في محافظة الشرقية

الشارقة 24 – وام:



افتتحت مبادرة زايد العطاء المستشفى الإماراتي المصري الميداني التطوعي في محافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية، بهدف تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للمرضى المعوزين من الأطفال والمسنين بإشراف فريق طبي وجراحي إماراتي مصري تطوعي.



تأتي هذه الخطوة في إطار حملة العطاء المليونية الإنسانية وبمبادرة مشتركة من زايد العطاء وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة مستشفيات السعودية الألمانية وبالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية ووزارة الشباب المصرية وسفارة دولة الإمارات في مصر وذلك ضمن فعاليات عام الخير.



وتأتي المهام الإنسانية لمبادرة زايد العطاء في القرى المصرية في إطار برنامج إماراتي مصري طبي تطوعي يهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والجراحية والوقائية المجانية للمرضى من الأطفال والمسنين من خلال تدشين سلسلة من المستشفيات الميدانية والعيادات المتحركة التطوعية في مختلف المحافظات المصرية.



وأوضح الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات أن قوافل زايد الخير ستواصل تنفيذ مهامها ومشاريعها الإنسانية في القرى المصرية، مثمناً الجهود التطوعية للكوادر الطبية والجراحية الإماراتية والمصرية التي تشكل نموذجاً مميزاً للعطاء الإنساني بهدف التخفيف من معاناة المرضى المعوزين وتوفير أفضل سبل العلاج والدواء.



وأشار أنه تم وضع خطة تشغيلية لقوافل زايد الخير في القرى المصرية للمرحلة القادمة حيث سيتم التركيز على العمل الطبي الميداني باستخدام عيادات الخير المتنقلة والمستشفيات المتحركة في مختلف محافظات مصر.