الزيودي يفتتح معرض "بيئتي مسؤوليتي الوطنية" بدبي

الشارقة 24 – وام:

دشن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، الأربعاء، فعاليات الدورة التاسعة من معرض "بيئتي مسؤوليتي الوطنية" الذي يستمر أربعة أيام بحديقة الخور في دبي.

يشارك في دورة هذا العام إلى جانب وزارة التغير المناخي والبيئة بلدية دبي وبلدية الفجيرة وهيئة البيئة - أبوظبي وهيئة كهرباء ومياه دبي.

وخلال مراسيم الافتتاح أكد معاليه أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً فريداً في الحفاظ على البيئة وحمايتها حيث تبوأت مكانة مرموقة على الصعيدين الاقليمي والدولي لما حققته من انجازات متميزة في مجال حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية وذلك انطلاقا من الفكر والقيم التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ونظرته الثاقبة بأهمية تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والبيئة، وانطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة تؤكد وزارة التغيير المناخي التزامها في نشر الوعي البيئي للمجتمع وخصوصاً الناشئة بالتعاون مع الهيئات البيئية والجهات المحلية والمؤسسات المجتمعية المعنية بهدف المحافظة على موروثاتنا البيئية.

وأوضح معاليه أن رفع الوعي البيئي للجمهور وخصوصاً الأجيال الجديدة يشكل حلقة هامة ورئيسية في دعم قدرة الوزارة على تحقيق خططها وأهدافها الاستراتيجية وإكمالاً للإجراءات التي تتخذها والمبادرات التي تطلقها.

وتأتي أهمية المعرض من استهدافه لنشر الوعي البيئي بشكل عملي حي لفئة الأطفال في المقام الأول وأسرهم، عبر مجموعة من الأقسام التي تكسبهم معرفة متكاملة حول أهم الأقوال البيئية للوالد المؤسس ثم أهمية ترشيد الاستهلاك وكيفية فرز النفايات ومعايير الاستدامة في الحفاظ على الثروات السمكية والحيوانية والنباتية مما يضع الأساس لخلق جيل واع ذو ثقافة ومعرفة واسعة.