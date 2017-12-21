طلبة برنامج "سفراء وطني الإمارات" ينتجون فيلم "عراقة الفنون في البحرين"

الشارقة 24:

أنتج فريق من طلبة برنامج "سفراء وطني الإمارات" فيلم تحت عنوان "عراقة الفنون في مملكة البحرين" يروي مدى ارتباط الفنون التشكيلية والموسيقية والحرفية بالهوية الثقافية في المملكة، التي ساهمت في إنتاج فكر راقي أثّر في تكوين النسيج الاجتماعي الذي يتميّز بالتسامح واحترام الغير، وعرض الفيديو صور ومقاطع تشرح فنون صناعة السجاد والزخرفة الهندسية والآلات الموسيقية التي تتميز بها الثقافة البحرينية منذ زمن.

ويعكس سيناريو الفيلم القصير الخبرة والإبداع في الصناعة التقليدية البحرينية التي تميزت في صناعة أدوات الحرب من سيوف وخناجر وما بين أدوات الضيافة العربية، ونظراً للمكانة المتميزة الذي يحتلها فن الزخارف الهندسية في التراث الخليجي عرض الفيديو مقطع يقارن بين أشكال واستخدامات الزخارف في الفن المعماري الخليجي.

الحفاظ على الموروث

كما يعرض الفيلم لقاءات مع فنانين تشكيلين وصناع آلات موسيقية تحدثوا عن مدى ازدهار الفنون في البحرين نتيجة الحفاظ على الموروث الثقافي وسعي الجهات إلى دعمها وابقائها والاهتمام باحتياجاتها من أجل تطويرها خصوصاً بعد رحيل جيل من الرواد المبدعين ونخب الفنانين.

قيم فنية

وصّور الفيلم حركة الصناعات الحرفية في مناطق المملكة اذ ما زالت تحافظ على قيمها ومفهومها التقليدي المتمثل في الرسم والنحت وصناعات النسيج التي توضح مشاهد طبيعة التراث والبيئة التي يتمسك بها الفنان الخليجي والبحريني في ظل تطور الفنون واعتمادها على التكنولوجيا.