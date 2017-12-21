عبد الله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة المشتركة الثانية بين الإمارات وتركمانستان

الشارقة 24 - وام:

ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس الأربعاء، في عشق آباد، اجتماع اللجنة المشتركة الثانية بين دولة الإمارات وتركمانستان.

وثمن سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان استضافة تركمانستان لأعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة بين البلدين، متمنياً أن تكلل أعمال هذه اللجنة بالنجاح في الوصول إلى الأهداف المنشودة التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وقال سموه في كلمته خلال الاجتماع: "إن هذا الاجتماع فرصة ثمينة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية التي تعتبر منصة فعالة لبحث الاقتراحات والحلول العملية للارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين".

وأضاف سموه: "نواصل اليوم مسيرتنا الثنائية آملين أن تحقق هذه المباحثات نتائج ملموسة تتيح للجانبين فرصاً واعدة وإمكانيات وحوافز استثمارية تسهم في تعزيز دور كل من القطاع الخاص والقطاع الحكومي لخدمة الأهداف والمصالح المشتركة".

وأكد سموه أهمية الاستفادة من الإمكانيات والمقومات التي يتمتع بها كلا البلدين حيث تتطلع دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون مع تركمانستان في مجالات وقطاعات متعددة منها الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والاتصالات والخدمات اللوجستية والقطاع البنكي والأرصاد الجوية والسياحة والثقافة والبيئة والقطاع الخاص.

كما أكد سموه الأهمية التي توليها دولة الإمارات لتعزيز التعاون مع تركمانستان في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، مشيدا بالشراكات الاستراتيجية القائمة بين البلدين، كالتي تجمع شركة "دراغون أويل" الإماراتية مع حكومة تركمانستان، حيث تعتبر الشركة من كبريات الشركات المستثمرة في قطاع النفط في تركمانستان وتنتج حوالي 100 ألف برميل يومياً.

وقال سموه: "إن الاستثمارات بين البلدين لا تزال في بداياتها"، مضيفاً: "نتوقع أن تشهد مستويات الاستثمار نمواً مضطرداً بعد الانتهاء من تعديل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار وإنجاز البروتوكول المعدل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل بين البلدين".

ورحب سموه بفكرة إنشاء فريق عمل يمثل القطاع الخاص في كلا البلدين.

من جانبه، رحب معالي رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان، الذي ترأس الجانب التركماني خلال الاجتماع، بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له في عشق آباد، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية التي تربط حكومتي وشعبي البلدين.

كما أكد معاليه أهمية التعاون بين البلدين في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وعقب ذلك، وقع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان على بروتكول اللجنة المشتركة الثانية بين دولة الإمارات وتركمانستان.

وشهد سموه ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية تركمانستان التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة تركمانستان للمساهمة في تمويل عدد من المشروعات التنموية ضمن برنامج التنمية الاقتصادية لتركمانستان 2014 – 2018، والتي سوف تعمل على دعم وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين حيث وقع مذكرة التفاهم من جانب الدولة سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومن الجانب التركماني سعادة راهيمبيردي جيببارف رئيس مجلس إدارة بنك الدولة لشؤون الاقتصادية الخارجية في تركمانستان.

وفي سياق متصل، عقد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اجتماعاً ثنائياً مع معالي رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وتركمانستان والسبل الكفيلة بتعزيزها في كافة المجالات منها السياسية والاقتصادية والاستثمارية والانسانية والتعليمية والثقافية.

حضر اللقاءات معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، وسعادة حسن عبد الله العضب سفير الدولة لدى تركمانستان، وسعادة محمد شرف الهاشمي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.