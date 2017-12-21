عبد الله بن زايد يبحث مع رئيس تركمانستان تعزيز التعاون

الشارقة 24 - وام:

استقبل قربان قولي بيردي محمدوف رئيس تركمانستان، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وذلك بحضور معالي رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد أمس الأربعاء، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى تركمانستان، سبل تطوير وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي المشترك بين دولة الإمارات وتركمانستان في مختلف المجالات منها الاقتصادية والاستثمارية والبنية التحتية والطاقة المتجددة بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء إلى الرئيس التركماني تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم للشعب التركماني دوام التقدم والازدهار.

بدوره، حمل رئيس تركمانستان سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات في شتى المجالات.

ورحب رئيس تركمانستان بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مؤكداً حرصه على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركمانستان لما فيه الخير للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة مع تركمانستان وتطوير أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، وسعادة السفير حسن عبد الله العضب سفير الدولة لدى تركمانستان، وسعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.