افتتاح مؤتمر دولي بجامعة زايد حول المنح البحثية

الشارقة 24:

يشارك 200 من الخبراء والمتخصصين، في المؤتمر السنوي الرابع، حول المنح البحثية الخاصة بالتعليم والتعلم، الذي ينظمه مركز الابتكار الأكاديمي بجامعة زايد .

افتتح المؤتمر، في مركز المؤتمرات بفرع الجامعة بدبي، الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، يوم الأربعاء، بحضور عدد من عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية.

ويشكل المؤتمر ملتقى مهماً، لنخبة من الأكاديميين، من أجل الإسهام بأفكارهم، ومناقشتها باتجاه تطوير ممارسات وطرق التعلم والتعليم بشكل عام.

وأكد الدكتور رياض المهيدب، في كلمته الافتتاحية، أهمية هذا النوع من الفعاليات التي تعزز إنتاجية الأبحاث، وتزيد المشاركة داخل قاعات الدرس، وتضع البنى التعليمية بالدولة في مسارها الصحيح باتجاه مستقبل أفضل لصالح كل من الطلبة والمعلمين .

يناقش المؤتمر، 38 وورقة بحثية وخمس ورش عمل، تغطي في مجملها التعليم التعاوني الفعال، والتعلم التفاعلي بين الطلبة والأساتذة، وإثراء التجربة التعليمية، وتوفير البيئة الأكاديمية الداعمة، وتطوير المناهج الدراسية والتقنيات المتحركة في التعلم والتعليم .

وأعربت د. كريستينا جيتسكي مديرة مركز الابتكار التربوي، عن سعادتها بالتقدم الذي وصل له هذا المؤتمر، حيث ضم في دورته الأولى عام 2015، أربعين مشاركاً، فيما ارتفع حجم المشاركة هذا العام إلى أكثر من 200 أكاديمي، يشكلون ركناً مهماً في مؤسساتهم، لأنهم يقدمون رؤى تحليلية كاشفة، حول تعلم الطلبة في مؤسساتهم، ويجسدون نماذج ممتازة للممارسة لزملائهم المحليين .