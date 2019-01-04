تقديراً لتضحياتهم...

وفد الجامعة القاسمية يؤدي العمرة عن "شهداء الوطن"

  • الجمعة 04, يناير 2019 في 5:09 م
  • الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية
    الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية
Next Previous
قام وفد الجامعة القاسمية المتواجد حالياً في رحاب المشاعر المقدسة بمكة المكرمة بأداء مناسك العمرة عن أرواح شهداء الوطن.
الشارقة 24:
 
أدى وفد الجامعة القاسمية المتواجد حالياً في رحاب المشاعر المقدسة بمكة المكرمة مناسك العمرة عن أرواح شهداء الوطن.
 
وأكد الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية أن مبادرة وفد الجامعة القاسمية من الطلبة والمشرفين جاءت خلال تواجدهم في مكة المكرمة حيث توحدت مشاعرهم في أهمية القيام بعمل إنساني لشهداء الوطن فتوجهوا لأداء مناسك العمرة عن أرواحهم.
 
ولفت إلى أن أسرة الجامعة القاسمية هي جزء من أسرة الإمارات كلها وأنها تستذكر بكل فخر واعتزاز تضحيات الشهداء دفاعاً عن راية الحق، لتكون العمرة وفاء لهؤلاء الشهداء، ومبادرة إنسانية إيجابية من طلبة "القاسمية".