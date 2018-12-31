الجامعة القاسمية توفد 50 طالباً لأداء مناسك العمرة

الشارقة 24:

غادر وفد الجامعة القاسمية لأداء مناسك العمرة، ضمن حملة تيسير عمرة التي أطلقتها جمعية الشارقة الخيرية ضمن مبادراتها ظهر الإثنين، وتستمر لمدة 10 أيام، وتتضمن زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وجرى تشكيل الوفد من 50 طالباً من المتميزين علمياً وخلقياً، بدعم من جمعية الشارقة الخيرية، وتجهيزهم لأداء مناسك العمرة.

وأعرب الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية عن تقديره لجهود جمعية الشارقة الخيرية، وما تقوم به من أعمال جليلة القدر في التواصل المجتمعي، التي تلبي فئات عديدة، ومن بينها إتاحة زيارة البقاع المقدسة، وأداء مناسك العمرة وتيسيرها.