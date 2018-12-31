جامعة الشارقة الأولى على مستوى الدولة في تصنيف "جرين ميتريك"

الشارقة 24:

واصلت جامعة الشارقة تقدمها ضمن التصنيف العالمي للجامعات “Green Metric“الذي يعمل على تصنيف الجامعات على مستوى العالم في مجالات التنمية المستدامة، والالتزام بمعايير البيئة النظيفة، حيث احتلت جامعة الشارقة المرتبة الأولى على مستوى الدولة للعام الثاني على التوالي، و398 على مستوى العالم، بتقدم 54 مرتبة عالمياً و3 مراتب عربياً، مقارنة بتصنيف العام الماضي.

صرح بذلك، الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، مؤكداً أن دخول جامعة الشارقة ضمن التصنيف العالمي "جرين ميترك للمرة الأولى في العام الماضي، واحتلالها المركز الأول على مستوى الدولة للعام الثاني على التوالي منذ دخولها التصنيف هو مؤشر واضح على تنفيذ التوجيهات والسياسات التي وضعها لها رئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، والتي تقضي بالتقدم في الآفاق العالمية في جميع المجالات.

وأشار مدير الجامعة إلى أن اهتمام جامعة الشارقة بهذا التصنيف يأتي من حرصها على تعزيز مكانتها الدولية في مجالات البيئة والتنمية المستدامة ورفع نسبة الوعي لدى المجتمع الجامعي والمجتمع المحلي في القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة، ويأتي هذا من خلال زيادة المساحات الخضراء والتي تمثل حوالي 19% من المساحة الكلية للجامعة، والتوجه نحو الأبنية صديقة البيئة، والتقليل من استهلاك الطاقة والتحول قدر الإمكان للطاقة الشمسية، بجانب الحد من تلوث الهواء داخل الحرم الجامعي، والتقليل من استهلاك الورق من خلال الاتجاه إلى حوسبة العمليات التعليمية والإدارية مما ساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية و خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة.