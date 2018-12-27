جامعة محمد بن راشد للطب تسجل تسلسل الجينوم لمصاب بطيف التوحد

الشارقة 24 – وام:

أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، عن نجاحها في تسجيل تسلسل الجينوم الكامل العائد لفتى إماراتي مصاب باضطراب طيف التوحد، في خطوة تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وتأتي في إطار جهود التعاون البحثية بين الجامعة وبرنامج التوحد التابع لمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال بدبي.

وقام فريق طبي تابع للمختبر الجزيئي بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بقيادة الدكتور محمد الدين، الأستاذ المساعد في علم الوراثة البشري في كلية الطب لدى الجامعة، بإجراء عملية التسلسل باستخدام الجهاز المحمول واسع المدى لتسلسل الحمض النووي العامل بتكنولوجيا النانو.

وقال الدكتور محمد الدين، إن الفريق الطبي عمل على تسجيل وقراءة تسلسل الجينوم العائد لفتى من المصابين باضطراب طيف التوحد باستخدام أنظمة "نانوبور"، والتي تتميز بإعطاء نتائج تسلسل مباشرة للتحليل الكهربائي للجزيئات المفردة، حيث تجسد هذه الأنظمة تكنولوجيا جديدة تتميز بمستويات ابتكار أعلى بالمقارنة مع الأنظمة الحالية.

وذكر أن عمليات تسلسل وتحليل الجينوم المتكامل معقدة وتتطلب استخدام تقنيات تسلسل حديثة ومستويات كبيرة من قدرات الحوسبة عالية الأداء، منوهاً بأنه عادة ما يستغرق التحليل المتكامل للجينوم عدة أشهر للتعرف على الطفرات والنواحي الوظيفية التي تنطوي عليها، معبراً عن فخر جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بمنشآت البنية التحتية الداخلية وبفريق العملاء والطلاب لديها ممن أسهموا جميعاً في وضع هذا المشروع البحثي الأول من نوعه في دولة الإمارات موضع التنفيذ.

وأكد الدكتور محمد الدين أن قراءة تسلسل الجينوم لدى المصابين باضطراب طيف التوحد تنطوي على أهمية علمية كبيرة وستفضي إلى نتائج مهمة، معرباً عن أمله في أن يتم من خلال هذا البحث التوصل إلى تحديد مورثات جديدة من شأنها المساعدة في تعزيز التشخيص والعلاجات الخاصة بالمصابين بطيف التوحد.

وبدوره أكد الدكتور علوي الشيخ علي، عميد كلية الطب بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، أن جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية تعمل على تطبيق إحدى تقنيات تسلسل الجينوم بغرض تسهيل الوصول إلى العلاجات الخاصة باضطرابات التطور العصبي، تماشياً مع التركيز الحالي لدولة الإمارات المتمحور حول مشاريع الجينوم.

ويعد اضطراب طيف التوحد من الأمراض المرتبطة بالوراثة إلى حد كبير، وبالتالي فإن تسلسل الجينوم البشري يتيح إجراء التشخيص الدقيق لعدد مهم من حالات الإصابة بهذا الاضطراب.