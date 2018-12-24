ملتقى طلابي برأس الخيمة يستشرف الوظائف المستقبلية

الشارقة 24 – وام:

انطلق اليوم الإثنين، الملتقى الطلابي الرابع لطلبة برنامج المنح الدراسية التابع لبرنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي برأس الخيمة، الذي يستمر أربعة أيام في قاعة رجال الأعمال بغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بمشاركة عدد من طلبة المنح الدراسية المنتسبين لجامعات مختلفة داخل وخارج الدولة.

شمل الملتقى في يومه الأول أوراق عمل مختلفة حول استشراف المستقبل والوظائف المستقبلية، وتطوير الذات لصناعة المستقبل قدمها نخبة من الخبراء والمختصين في هذه المجالات.

ويهدف الملتقى إلى التعارف وتعزيز الانتماء والارتقاء بمستوى الأداء، واكتساب مهارات وقدرات وتبادل الخبرات، وعرض تجارب لقصص النجاح، كما يهدف إلى التعرف إلى التحديات وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها وكيفية صقل الشخصية والاستعداد القيادي.

وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، مدير عام برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، على تطلعات وآمال البرنامج لتأكيد مكانة الإمارة كمصدر للمواطن والعقول المبتكرة وتعزيز السيرة العلمية بالمزيد من التفوق والنجاح وتوسيع قاعدة المتميزين والنخبة الطلابية، كما استعرض صفات طالب المستقبل، من حيث الوعي الوطني والمهارات المتقدمة والابتكار ومتطلبات وظائف المستقبل والمهارات المطلوبة للوصول إلى تحقيق رؤية الإمارات والريادة العالمية.