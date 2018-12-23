"الشارقة لعلوم الفضاء" يُنظم محاضرة "رصد الكواكب الخارجية"

الشارقة 24:

نظم مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بجامعة الشارقة، محاضرة شهرية، يلقيها عدد من الباحثين بالمركز حول مواضيع متعددة عن علم الفضاء والفلك، بعنوان "رصد الكواكب الخارجية – مرصد الشارقة"، للأستاذ محمد طلافحة مساعد باحث في مرصد الشارقة بالمركز.

عرّفت المحاضرة بمعنى الكواكب الخارجية، تاريخ وأهمية اكتشافها، إلى جانب وسائل اكتشافها كدراسة المنحنى الضوئي عند عبور الكوكب، والتصوير المباشر، ودراسة المفعول العدسي التثاقلي.

كما تطرقت المحاضرة إلى كيفية حساب خصائص الكواكب الخارجية لاستكشاف إمكانية دعمها للحياة وتوصيفها، وعرضت البحوث الحالية حول الكواكب الخارجية في مرصد الشارقة بالمركز، حيث يعد مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك إحدى المراكز الرائدة في دراسة هذه الكواكب في الدولة والمنطقة.

كما ركزت المحاضرة على العمل الاستثنائي ودور مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بجامعة الشارقة في هذا المجال، وخصوصاً في تعزيز فهم إمكانية العيش وتواجد حياة خارج كوكب الأرض.

حضر المحاضرة عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، والطلبة بجامعة الشارقة، ومجموعة من الباحثين في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، إلى جانب هواة علوم الفضاء والفلك.