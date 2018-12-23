جامعة الشارقة تُخرج 3 دبلومات للمواطنين الباحثين عن عمل

الشارقة 24:

تحت رعاية وحضور سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، نظم مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في الجامعة، حفل تخريج الدفعة الثانية من الدبلوم المهني في المحاسبة والإدارة المالية، والدفعة الأولى لكل من الدبلوم المهني في إدارة الجودة والتميز المؤسسي، والدبلـوم المهني في الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، لعدد من المواطنين الباحثين عن عمل، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.

خلال الكلمة التي ألقتها سعادة فاطمة الحوطي، بعد عزف السلام الوطني وتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، نقلت الحوطي تحيات معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين للخريجين والخريجات، وقالت: "أتشرف بالمشاركة في حفل تخريجكم من الدبلومات المهنية التي تنفذها الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع جامعة الشارقة، التي تستهدف تطوير وتأهيل المواطن للعمل في القطاع الخاص، تطبيقاً لرؤية الإمارات 2021".

وأضافت الحوطي، أنه لدينا الآن ضرورة وطنية ملحة وهي العمل نحو تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل في القطاع الخاص واستدامة العمل فيه، وهو الأمر الذي يتطلب مزيداً من الجهد والتعاون وتكامل الأدوار بين القطاعات المختلفة، لذا جاء التعاون المثمر بين الوزارة وجامعة الشارقة، من أجل تنفيذ عدد من برامج الدبلومات المهنية.

وفي كلمة مدير الجامعة التي ألقاها خلال الحفل، رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، بمناسبة تخريج كوكبة مباركة جديدة من أبناء الوطن، من الذين شملتهم الإرادة الوطنية في التنمية والتطوير وتكامل التأهيل، وفقاً للمعايير العالمية والعصرية المنشودة، والتي اقتضتها الإرادة، والتوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة، ضمن اهتمامه بالتنمية الوظيفية والمهنية لأبنائه من المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل.

ثم توجه المدير للخريجين والخريجات، قائلاً: "لا شك أنكم جميعاً تدركون بأنه قد تم تأهيلكم مهنياً وفقاً لأرقى المعايير والآفاق العلمية والتعلمية والتدريبية، لتكونوا كوادر بناء مؤهلة تمام التأهيل مهنياً وعلمياً وعملياً، لتعملوا على تنمية وتطوير أدوات الحياة العصرية، لهذا أدعوكم وبكل فخر واعتزاز بكم وبتأهيلكم لأن تعملوا على توظيف ما قد تم تأهيلكم إليه لتحققوا الغاية المرجوة في تكامل بناء وتنمية مكونات هذا الوطن الغالي والذي ينعم عليكم وعلينا بالهناء ورغد العيش الكريم والأمن والأمان".

من جانبه، هنأ الأستاذ الدكتور راضي الزبيدي الخريجين والخريجات، ثم قال: "إن هذه الكوكبة من الخريجين تمثل فقط البرامج الثلاثة التي تم تنفيذها في إمارة أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، حيث بلغ عدد خريجي دبلوم المحاسبة والإدارة المالية 20 خريجاً، ونُفذ في إمارة أبوظبي، وبلغ عدد خريجي الدبلوم المهني في إدارة الجودة والتميز المؤسسي 24 خريجاً، ونُفذ في إمارة رأس الخيمة، كما بلغ عدد خريجي الدبلوم المهني في الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي 26 خريجاً، ونُفذ في إمارة الشارقة".

وأضاف أن محتوى هذه الدبلومات ستنعكس آثاره على الدوائر والمؤسسات التي سيعمل بها الخريجين، وهذا من شأنه أن يشكل أثرا بالغا في تقدم أدوات عمل هذه الدوائر والمؤسسات.

حضر التخريج الأستاذ خالد الرابوي مدير إدارة العلاقات بالجامعة والقائم بأعمال نائب المدير العام لمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك للشؤون المالية والإدارية العامة.