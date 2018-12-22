أحمد بن سعيد يشهد حفل تخريج الجامعة البريطانية بدبي

الشارقة 24 – وام:





شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، حفل تخريج الدفعة الثالثة عشرة، لطلبة الدراسات العليا من الجامعة البريطانية في دبي، حيث تخرج 37 من حملة الدكتوراه، و220 من حملة الماجستير.

وهنأ البروفيسور عبد الله الشامسي مدير الجامعة الخريجين، مؤكداً أن هؤلاء الخريجين الجدد هم من خيرة الشباب والشابات، الذين نعتمد عليهم في نشر المعرفة، بمجتمعنا وتطوير اقتصاد بلدنا.

وأقيم الحفل في مقر ندوة الثقافة والعلوم في الممزر، بحضور أعضاء مجلس أمناء الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين وذوي الخريجين وأصدقائهم.

وتعتبر هذه الدفعة الأكبر في تاريخ الجامعة، من حيث العدد والأكثر تنوعاً، من حيث التخصصات العلمية، فللمرة الأولى تحتفل الجامعة بتخريج طلبة دكتوراه في تخصص هندسة العمارة والبيئة المستدامة، بالإضافة إلى تخصصات التربية وإدارة المشاريع والحاسب الآلي وإدارة الأعمال.