نهيان بن مبارك يستقبل وفداً من قيادات كليات التقنية

الشارقة 24 – وام:





استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، في قصره بأبوظبي، وفداً من قيادات كليات التقنية العليا، برئاسة معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، وذلك بمناسبة مرور 30 عاماً، على تأسيس كليات التقنية.

ضم وفد كليات التقنية، الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، ومحمد الخنبشي المدير المساعد للشراكات الاستراتيجية، وسلطان الشامسي من خريجي كليات التقنية بأبوظبي.

وقدم الوفد لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، هدية تذكارية، باسم أسرة كليات التقنية العليا، تعبيراً عن الشكر والتقدير لمعاليه، لدوره كرئيس مؤسس لكليات التقنية، والذي قاد مسيرتها بنجاح وحقق رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، في توفير تعليم نوعي متميز لأبناء الإمارات.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، جميعاً تخرجنا من مدرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي اهتم بالإنسان قبل البنيان، وآمن بأن الأوطان تبنى بأبنائها.

وأضاف تؤكد مدرسة زايد أن مستقبل الأوطان يعتمد على الأبناء ولهذا أتاح فرص التعليم أمام كافة المواطنين والمواطنات، وشجعهم وذويهم على الحرص على التعليم والالتحاق بالمدارس ولا ننسى في هذا المجال جهود "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي رافقت القائد المؤسس في رحلة البناء وشجعت الفتيات على التعليم حتى أصبحنا نرى الفتيات ينافسن الشباب وأعدادهن تزداد في التعليم.