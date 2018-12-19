جامعة وأكاديمية الشارقة للبحوث تعززان أداء شبكة الطرق في الدولة

الشارقة 24:

أبرمت جامعة الشارقة اتفاقية تعاون مع أكاديمية الشارقة للبحوث، بهدف التعاون في عدد من المشاريع، في مجال تعزيز أداء شبكة الطرق المستخدمة في الدولة.

وقع الاتفاقية عن جامعة الشارقة مديرها سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، ووقعها عن أكاديمية الشارقة للبحوث، الأستاذ الدكتور عمرو عبد الحميد مدير عام الأكاديمية، بمقر جامعة الشارقة.

أعرب مدير الجامعة عن سعادته بالتعاون المستمر والبناء مع الأكاديمية في عدد كبير من المشروعات الهامة التي تقوم على خدمة المجتمع وتطويره، من خلال تحسين الظروف البيئية العامة في إمارة الشارقة.

وأكد مدير الجامعة أن اتفاقية تعاون يلبي تطلعات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، مضيفاً أن جامعة الشارقة والأكاديمية تتطلعان للتعاون مستقبلاً في المجالات الطبية.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور عمرو عبد الحميد أهمية التعاون مع جامعة الشارقة في العديد من الاتفاقيات والمشروعات، لافتاً إلى أن الاتفاقية تترجم رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة لإمارة الشارقة، من خلال التعاون بين المؤسسات المختلفة.

وأضاف مدير عام الأكاديمية، أن هذه الاتفاقية ستعمل على تجاوز بعض التحديات في مجال تحسين شبكة الطرق، والذي بدوره سيعمل على تنمية الاقتصاد المحلي.

وسيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على التعاون في إجراء مشروع بحثي على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى تطوير مواصفات الرابط الإسفلتي للطرق المستقبلية فائقة الأداء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أما المرحلة الثانية تبحث في تطوير مواصفات الخلطة الإسفلتية للطرق المستقبلية فائقة الأداء، وبذلك سيركز البحث على تطوير جيل جديد من مواصفات خليط الإسفلت، وفقاً لطريقة تصميم مزيج "Superpave" لتعزيز أداء شبكة الطرق في الدولة والمنطقة، وما سيواكب ذلك من مكاسب اقتصادية كبيرة للإمارات والمنطقة.

حضر توقيع الاتفاقية كل من الأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والأستاذ الدكتور مفيد السامرائي مستشار أول لدى أكاديمية الشارقة للبحوث، والأستاذ الدكتور عبد الله شنابلة مدير معهد البحوث للعلوم والهندسة، والدكتور وليد زيادة منسق المشروع من الجامعة، والدكتور غازي الخطيب الأستاذ المشارك في كلية الهندسة.