المدينة الجامعية بالشارقة تستقبل وفداً من "التجارة النمساوية"

الشارقة 24:

استقبل سعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام المدينة الجامعية، وفداً غرفة التجارة والصناعة العربية النمساوية، برئاسة مضر الخوجة الأمين العام للغرفة.

هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون، والاطلاع على استراتيجية المدينة الجامعية، والاتفاقيات، ومدى التطور العلمي للمدينة الجامعية بالشارقة، إلى جانب تهنئة الوفد الزائر المدينة لفوزها في أوائل الإمارات، كإنجاز يفخر به زايد.

ورحب سعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام المدينة الجامعية، بالوفد، مستعرضاً أهم المشاريع المستقبلية في المدينة الجامعية.

تضمنت الزيارة جولة ميدانية في المدينة الجامعية، التي تعد أكبر أداةٍ في النهضة العلمية والثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قدم سعادة خالد بن بطي الهاجري نبذة تعريفية عن المدينة الجامعية، واهتمامات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للمدينة الجامعية، على إيلاء العملية التعليمية في إمارة الشارقة الأهمية القصوى، وترسيخ البرامج والأهداف كافة، لبناء قاعدة تعليمية رصينة تستفيد منها الأجيال الحاضرة والمستقبلية.

وأكد مدير عام المدينة الجامعية، أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بيّن أن إمارة الشارقة التي تنتهج العلم أساساً للتقدم والرقي، تحرص على المواءمة بين العلم والثقافة، بالتوازي مع تعزيز المهارات الإبداعية والفكرية لأبنائها، بدءاً من النشء الذين اعتبرهم الثروة الحقيقية التي تعول عليها الإمارة في الكثير من الطموحات للارتقاء والنهوض بالمجتمعات.

تبادل الطرفان الحديث حول رؤية ورسالة المدينة الجامعية بالشارقة، بأن تكون الركيزة الأساسية في احتضان كبرى المؤسسات التعليمية والأكاديمية في الدولة، وتقدم خدمات متكاملة وعالمية لجميع سكانها وزوارها، وتكون مدينة متطورة ذات خدمات متكاملة ومتميزة.

وفي ختام الزيارة، قام مدير عام المدينة الجامعية بجولة إلى دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية، للاطلاع على المخطوطات القديمة والخرائط المطبوعة النادرة، والمقتنيات التي تحويها الدارة.