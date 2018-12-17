في مجال التكنولوجيا والاقتصاد

جابر الزيودي: أكثر من 150 مشاركاً في ندوة "الأفق" البحثية

  • الإثنين 17, ديسمبر 2018 في 8:29 م
انطلقت في كلية الأفق الجامعية بالشارقة، اليوم الإثنين، الندوة البحثية التي تنظمها الكلية في مجال التكنولوجيا والاقتصاد، بمشاركة أكثر من 150 متخصصاً وباحثاً من 25 دولة على مستوى العالم.
الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:
 
على هامش الندوة البحثية التي تنظمها كلية الأفق الجامعية بالشارقة في مجال التكنولوجيا والاقتصاد، أكد الطالب جابر الزيودي لـ "الشارقة 24"، أهمية الفعالية.
 
وأشار إلى أنه تم تقديم مجموعة من الأوراق البحثية، والنقاشات المفيدة التي ستؤتي ثمارها مع نهاية أعمال المؤتمر المهم.
 
وأوضح الزيودي، أن أكثر من150 متخصصاً وباحثاً من 25 دولة على مستوى العالم يشاركون في هذه الندوة البحثية.
 
وفي ختام حديثه لـ "الشارقة 24"، توجه الطالب الزيودي بالشكر والتقدير إلى المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وإلى موقع "الشارقة 24" الإلكتروني الإخباري على تغطية المؤتمر.