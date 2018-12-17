جابر الزيودي: أكثر من 150 مشاركاً في ندوة "الأفق" البحثية

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

على هامش الندوة البحثية التي تنظمها كلية الأفق الجامعية بالشارقة في مجال التكنولوجيا والاقتصاد، أكد الطالب جابر الزيودي لـ "الشارقة 24"، أهمية الفعالية.

وأشار إلى أنه تم تقديم مجموعة من الأوراق البحثية، والنقاشات المفيدة التي ستؤتي ثمارها مع نهاية أعمال المؤتمر المهم.

وأوضح الزيودي، أن أكثر من150 متخصصاً وباحثاً من 25 دولة على مستوى العالم يشاركون في هذه الندوة البحثية.

وفي ختام حديثه لـ "الشارقة 24"، توجه الطالب الزيودي بالشكر والتقدير إلى المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وإلى موقع "الشارقة 24" الإلكتروني الإخباري على تغطية المؤتمر.