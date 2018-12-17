د. أنيل روي: جهود "كلية الأفق" تثري المعرفة في الإمارات

الشارقة 24:





أثنى د. أنيل روي دوبي، أستاذ مساعد في كلية الأفق الجامعيّة، على هامش المؤتمر الدولي السابع لبحوث الأعمال العالمية والتنمية الاقتصادية، على الجهود التي تبذلها كلية الأفق في إثراء المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف في تصريح لـ "الشارقة 24"، أن الجامعة ستواصل تنظيم هذا المؤتمر، لمساعدة الطلاب على الوصول إلى المستوى الاحترافي.

وختم د. أنيل روي، بالتأكيد على أن الجامعة تبحث عن العديد من المحترفين والمهنيين للانضمام إليها، مما سيساعدهم في تعزيز قدراتهم التي ستساهم في دعم التنمية الاقتصادية.