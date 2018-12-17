مؤتمر "بحوث الأعمال العالمية" ينطلق بمشاركة 27 دولة

الشارقة 24:





تقدم الأستاذ الدكتور جوهر أحمد، رئيس مجلس إدارة لجنة الأبحاث في كلية الأفق الجامعية في الشارقة، على هامش المؤتمر الدولي السابع لبحوث الأعمال العالمية والتنمية الاقتصادية، بالشكر لحكومة الشارقة لدعمها مثل هذه المؤتمرات التي تحفز التنمية الاقتصادية في الإمارات.

وأكد الدكتور جوهر أحمد في تصريح لـ "الشارقة 24"، أن المؤتمر جاء تحت عنوان "إدارة الأعمال في العصر الرقمي: الفرص والتحديات"، من 17 إلى 19 ديسمبر 2018، في فندق لو ميريديان دبي، بمشاركة كلية سكاي لاين الجامعية، وهيئة التنمية السياحية في دبي، و"طيران الإمارات".

وأشار الدكتور جوهر أحمد، إلى أن هناك 27 دولة تشارك في هذا المؤتمر، وأكثر من 100 ورقة بحثية، ستناقش من عدة دول كأميركا وأستراليا وأوروبا.

وأضاف د. جوهر أنه ستتم مناقشة العديد من الموضوعات، مثل التطورات الحالية في التقنيات الرقمية، والتنمية، والمعرفة، ورأس المال البشري، وإدارة البيانات، وريادة الأعمال.