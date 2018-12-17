طلبة كلية الفنون بجامعة الشارقة يستعرضون تصميماتهم المعمارية

الشارقة 24:

افتتحت الأستاذة الدكتورة نادية مهدي الحسني عميد كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة، معرض التصميمات المعمارية المبتكرة لطلبة المرحلة الثالثة ببرنامج العمارة الداخلية والتصميم بالكلية، الذي تم تنظيمه في المركز التجاري "Zero 6 Mall" في الشارقة.

استعرض الطلبة خلال المعرض مهاراتهم التصميمية والإبداعية في تقديم حلول تصميمية مبتكرة لمحلات تجارية راقية في المركز التجاري"06"، كجزء من المشاركات المجتمعية لكلية الفنون الجميلة بجامعة الشارقة.

جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة بالكلية.

وفي كلمتها، أشارت الدكتورة نادية الحسني إلى أن هذا المعرض يأتي في إطار حرص كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة على توطيد أواصر التعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات في المجتمع المحلي، والتي نستطيع من خلالها خلق المزيد من الفرص أمام طلبة الكلية للتدريب العملي في أرض الواقع، وعرض تصميماتهم المعمارية في أماكن تنفيذها الحقيقية، حيث يتناول المشروع تصاميم وحدات تجارية مختلفة الوظيفة، بما يلبي ويخدم متطلبات المجتمع.

من جانبها، أكدت إدارة المركز التجاري عن ترحيبهم بهذا التعاون مع كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة، حيث أثبت اختيار Zero 6 Mall لهذا المشروع أن بنية المول ممتازة، وتصل إلى مستوى المعيار الدولي، وهذا هو السبب الذي يجعل الطلبة يتعلمون الكثير منه، مؤكدين على استمرار التعاون لدعم العملية التعليمية في إمارة الشارقة.

كما تميزت بعض التصميمات التي تم تنفيذها بإشراف كل من الاساتذة أسيل البغدادي، ونادية البدري بأنها مستوحاة من التراث الإماراتي، واستخدام الخامات المحلية القابلة للتدوير، التي تم استخدامها بشكل معاصر حديث، بينما اعتمدت تصميمات أخرى على استخدام التقنيات التكنولوجيا كعناصر جذب داخل هذه الوحدات التجارية.

واعتمدت أفكار أخرى على عنصر الشفافية في الفضاء التجاري من ناحية التصميم، وبما يشكل تركيز على المعروضات وتسليط الضوء عليها كونها هدف التصميم.