الجامعة القاسمية تُصقل مهارات طالباتها الإعلامية

الشارقة 24:

تعرفت طالبات كلية الاتصال بالجامعة القاسمية على أشكال وأنواع الطابعات، وذلك في إطار برامج التدريب والمحاكاة المهنية لصقل قدرات ومهارات الطالبات بأهم الخبرات في المجالات الإعلامية.

يهدف البرنامج التدريبي إلى تمكين الطالبات في مجال الإعلام بآخر برامج التكنولوجيا التي توظف في مجال الطباعة، كونها جزء رئيسي في مهام الإعلامي.

وزارت الطالبات دار الطباعة الحديثة بإمارة أم القوين، وأخذن جولة في المطبوعة، وتعرفن في شكل عملي على آليات المطابع الحديثة وأنواعها، وأساليبها المختلفة، ومراحل ما قبل الطبع والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة فيها.

وأكد الدكتور بسام المكاوي أستاذ الصحافة المساعد بالكلية، أن هذه الزيارة جاءت ضمن تفعيل الخطة الأكاديمية واللاصفية لمساق انتاج المطبوعات الإعلامية، وذلك لربط الدراسة الأكاديمية بواقع الممارسة المهنية والتطبيقية، إلى جانب الاطلاع على كل ما هو جديد من تقنيات وتكنولوجيا الطباعة الحديثة.