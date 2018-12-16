جامعة الشارقة تناقش خطتها الخمسية المقبلة

الشارقة 24:

نظمت جامعة الشارقة ملتقى لقياداتها، لمناقشة المحاور العامة، لخطتها الاستراتيجية الخمسية المقبلة "2019-2024"، بحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، والدكتور عبيد علي المهيري رئيس اللجنة الأكاديمية لمجلس الأمناء وعضو مجلس أمناء الجامعة، ونواب المدير، وعمداء الكليات، ومديري المعاهد والمراكز البحثية والإدارات، ورؤساء الأقسام العلمية بالجامعة.

ورحب الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي بالحضور، موضحاً أهم المحاور العامة لاستراتيجية الجامعة، خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي تأتي تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة، بأن جامعة الشارقة تعد مشروعاً وطنياً وقومياً وتنموياً، يتميز الخريج منها بأنه باحث ومهني وقيادي، ومحصن بالثقافة والعلم والأخلاق.

واستعرض مدير الجامعة في كلمته، الوضع الحالي للجامعة، والتي تُعد من كبريات الجامعات، محلياً وإقليمياً، وتحتل ترتيباً متقدماً على المستوى المحلي، طبقاً لأحدث التصنيفات الدولية العالمية، ثم قدم شرحاً وافياً عن الهيكل الإداري الحالي للجامعة ومكوناته، والمراكز البحثية والعلمية والأكاديمية الموجودة بها، وبرامج الماجستير والدكتوراه المعتمدة حالياً، ورؤية الجامعة المستقبلية، وما تطمح إلى تحقيقه خلال المرحلة المقبلة، في مختلف المجالات، ومنها الاستمرار في الرقي بالبحث العلمي الرصين، الذي يساهم في خدمة المجتمع وتنميته، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة في التدريس، وطرح عدد كبير من برامج الدراسات العليا، بالتعاون مع عدد من المؤسسات العلمية الأكاديمية الدولية، وزيادة اتفاقيات التعاون معها.

وقدمت اللجنة المركزية المكلفة بإعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة، تقريراً عن سير العمل من أجل إعداد الخطة الاستراتيجية المقبلة للجامعة، والتي سيبدأ في تنفيذها من بداية السنة الدراسية المقبلة، وتستمر إلى سنة 2024.

وأوضح الدكتور حسين المهدي عميد الخدمات الأكاديمية المساندة ومقرر اللجنة المركزية للخطة الاستراتيجية، أن اللجنة أنهت التحليلات الابتدائية، وجمع كافة البيانات من الكليات، بشأن التوجهات الاستراتيجية للجامعة، في خطتها الاستراتيجية الجديدة، وأضاف أنه تم إقرار 7 نقاط تم اعتمادها من قبل مجلس العمداء، كتوجهات الاستراتيجية للجامعة، وهي الاهتمام بالتعليم والتعلم، وطرائق التدريس، والبحث العلمي، والاهتمام بالطالب والبيئة التعليمية، والمصادر التعليمية، ومصادر البحث العلمي، وربط مخرجات البرامج التعليمية، بمتطلبات سوق العمل، وخاصة فيما يتعلق في الوظائف المستحدثة، في مجالات التكنولوجيا المعلوماتية، والتي دخلت كافة العلوم التطبيقية والهندسية والعلوم الإنسانية والاجتماعية والقانون.

وأشار الدكتور حسين المهدي، إلى أن الخطة الاستراتيجية، تتضمن وضع آليات والخطط الكفيلة برفع كفاءات العاملين في الجامعة، من خلال برامج تدريبية، وصقل مهاراتهم، لافتاً إلى أن الخطة تركز على قضايا الاستدامة، بما في ذلك تنوع مصادر الدخل وترشيد الاستهلاك والإنفاق، والتي تتناغم تماماً مع التوجهات الاستراتيجية التي وضعتها الدولة.

وشمل الملتقى، عروضاً قدمها نواب مدير الجامعة والعمداء ومدراء المعاهد والمراكز البحثية، حيث تم استعراض خططهم وأولياتهم في البحث العلمي والدراسات العليا، والشؤون الأكاديمية، ومجمع الكليات الطبية، والشؤون المالية والإدارية، وأفرع الجامعة في خورفكان وكلباء والذيد.

كما قدم عمداء الكليات ومديرو المعاهد البحثية، خلال الملتقى، أولويات هذه الوحدات، والتي تنوي تنفيذها لتحقيق الأهداف الخاصة بالجامعة.