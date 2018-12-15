جامعة الشارقة تستقبل سفير السويد في دولة الإمارات

الشارقة 24:

استقبل سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وفد سفارة المملكة السويدية برئاسة السفير هنريك لاندرهولم سفير مملكة السويد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور طارق مرابطين مدير مكتب العلاقات الدولية، والأستاذ الدكتور عبد العزيز سفيان نائب مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتور عماد السيوف مدير مكتب الاستدامة بالجامعة، كما ضم وفد السفارة السويدية كل من السيدة آنيت نيلسون مستشار ونائب رئيس البعثة، والسيد مسعود بيوكي المستشار التجاري بالسفارة.

وفي بداية اللقاء، رحب مدير الجامعة بالسفير السويدي والوفد المرافق له، حيث قدم عرضاً موجزاً عن جامعة الشارقة ومرافقها، والمختبرات البحثية والتعليمية، والبرامج الأكاديمية المعتمدة والمطروحة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، إلى جانب المراكز البحثية المختصة في بحوث العلوم والهندسة والطب. ومن جانبه، عبر السفير السويدي عن شكره وامتنانه لمدير الجامعة وإدارتها على استضافتهم في الجامعة، وأشار أن زيارته تهدف إلى بحث سبل الشراكة وتعزيز فرص التعاون بين جامعة الشارقة والجهات الأكاديمية والمؤسسات التعليمية السويدية وبصفة خاصة تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي في الجوانب المشتركة ومنها البحوث في المياه والطاقة ومجال العلوم الطبية.

وأشار الأستاذ الدكتور معمر بالطيب إلى وجود العديد من فرص التعاون البحثي بين الجامعة من خلال الفرق البحثية والمعاهد العلمية بالجامعة، وكذلك في مجال العلوم الطبية المختلفة. وقدم الدكتور طارق مرابطين نبذة عن اتفاقيات التعاون الحالية بين جامعة الشارقة ومملكة السويد كجامعة لوليا للتكنولوجيا وذلك في مجال التعاون العلمي وتبادل الطلبة، وأشار الدكتور عماد السيوف إلى مجموعة من المشاريع في إطار الهيليكس الثلاثية (Triple Helix) والتي تنفذها جامعة الشارقة بالتعاون مع دبي لمشاريع الطيران الهندسية، ودبي لخدمات الملاحة الجوية من الجانب الإماراتي، مع جامعة لينكوبينج، ودائرة الطيران المدني السويدية، وشركة ساب للطائرات من الجانب السويدي.