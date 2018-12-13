جامعة الشارقة تبحث التعاون مع "ليون الفرنسية"

الشارقة 24:

بهدف بحث وتعزيز التعاون بين جامعة الشارقة وعدد من الجامعات والمعاهد الأكاديمية الفرنسية، بحث الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، خلال زيارته الحالية إلى فرنسا، سبل التعاون مع جامعة ليون العريقة.

كان في استقبال نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، بمقر الجامعة في مدينة ليون، كل من البروفيسور هيرفي جودمار نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والبروفيسور جولام روسيت نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية.

وخلال اللقاء، قدم الدكتور صلاح الحاج عرضاً موجزاً عن جامعة الشارقة، والتطور الهائل الذي تشهده الجامعة حالياً في مختلف المجالات التدريسية والبحثية التي تقوم بها، بالإضافة إلى البرامج الأكاديمية المعتمدة محلياً ودولياً التي تطرحها.

واستعرض الجانبان سبل التعاون بين الجامعتين خاصةً في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية، والقانون والعلاقات الدولية.

من جانبه، أشار نائب رئيس جامعة ليون الفرنسية إلى أن الجامعة حريصة على التعاون مع الجامعات المتميزة في الشرق الأوسط، التي تأتي في مقدمتها جامعة الشارقة، حيث يوجد العديد الجوانب المشتركة بين الجامعتين من حيث التخصصات الأكاديمية والقضايا والاهتمامات البحثية.

كما تمت مناقشة التعاون في مجال تبادل الزيارات الطلابية، وأعضاء الهيئة التدريسية، والاستفادة من برامج التدريب والتأهيل التي تقوم بها الجامعة.

وفي نهاية اللقاء، وجه الدكتور صلاح الحاج دعوة للمسؤولين في جامعة ليون لزيارة جامعة الشارقة، للاطلاع عن قُرب على مختلف البرامج والتخصصات وبخاصة في كليتي الآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية والقانون.