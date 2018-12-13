جامعة الشارقة تطلق معرض مشاريع طلبة التقنيات الحيوية التاسع

الشارقة 24:

تحت رعاية وحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، نظم قسم علوم الحياة التطبيقية بكلية العلوم في الجامعة، معرض مشاريع طلبة التقنيات الحيوية التاسع، والذي ضم مشاريع طلبة البكالوريوس والماجستير.

شهد افتتاح المعرض، الأستاذ الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور معمر علي بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والأستاذ ماجد محمد الجروان نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة، والأستاذ الدكتور عبد المجيد مرابطي عميد كلية العلوم، والدكتور حسين محمد المهدي عميد الخدمات الأكاديمية المساندة، والأستاذ الدكتور علي القبلاوي رئيس قسم علوم الحياة التطبيقية، وأعضاء الهيئة التدريسية للقسم والطلبة.

وقدم الطلبة، خلال المعرض، أعمالهم وأنشطتهم العلمية والبحثية، التي تم إنجازها في فصل الخريف، من خلال الملصقات والعروض التقديمية.

وعرضت 18 مجموعة، من طلبة السنة الثانية والثالثة، أبحاثاً على شكل ملصقات علمية لأول مرة في مجالات: علم الأحياء الدقيقة، وعلم المناعة والأمصال، والتكنولوجيا الحيوية الأساسية، كما قدم طلبة السنة الثانية والثالثة، 8 عروض عن اهتماماتهم النظرية، على شكل ملصقات، إلى جانب عرض لطلبة الدراسات العليا، تضمن 7 ملصقات علمية لمشاريعهم البحثية لأول مرة.

وأتيحت الفرصة لطلاب السنة الرابعة، لمناقشة وتقديم عروض شفهية، أمام لجنة التحكيم، عن ملخصات لمراجع علمية في مجالات مختلفة، كالتقنيات الحيوية البيئية، والبيولوجيا الجزيئية، والتقنيات الحيوية للأحياء الدقيقة.

وأعلن القائمون على المعرض، أسماء الفائزين في المنافسة، على أفضل ملصق وعرض، ففي مسابقة مشاريع البحث العلمي لطلبة الماجستير، فازت الطالبة منى نصير محفوظ بالمركز الأول، عن مشروعها "اكتشاف طفرة جينية في الإمارات تسبب الصمم الوراثي"، تحت إشراف الدكتور عبدالعزيز تليلي، بينما فازت بالمركز الثاني الطالبات عبير ماهر فياض، وسلام حسن عبد الله، وسارة سلطان آل عمران، عن مشروع بعنوان "الروزيغليتازون يعزز من الخلايا الشحمية البنية من خلال تنشيط مسارات الكاينييز خلال تمايز الخلايا الجذعية الوسيطة للخلايا الشحمية في المختبر"، تحت إشراف الدكتور عامر علي خان.

أما في مشاريع البحث العلمي لطلبة البكالوريوس، فقد فازت بالمركز الأول، ضمن طلبة السنة الثانية الطالبات: فاطمة نوزلا، وفضيلة سراج الدين، وسلمى محمود، وشانزيه زاهيد، وسعاد خان، عن ملصق بعنوان "جين ال TPRN" ، بإشراف الدكتور عبد الله المطيري، بينما فازت بالمركز الأول، ضمن طلبة السنة الثالثة الطالبات: لجين حمدان، ورؤى صندقلي، وسارة المنصور، وروان صالح، وإسراء قنواتي، وفاخرة الكتبي، عن مشروعهن بعنوان "عزل وتوصيف الملوثات الميكروبية من مستحضرات التجميل"، تحت إشراف الأستاذ الدكتور إسماعيل سعدون.

وفي مسابقة الاهتمامات النظرية وتلخيص المراجع، لطلبة مرحلة البكالوريوس، فاز بالمركز الأول ضمن طلبة السنة الثانية مشروع الطالبات: نوف خالد، وأمل أحمد، وفاطمة الشامسي، وفاطمة محمود، عن ملصق بعنوان "إنتاج المضادات الحيوية عن طريق تحريض البكتيريا البحرية مع المسببات الحيوية للأمراض البشرية"، تحت إشراف الأستاذ الدكتور إحسان محاسنة، بينما نال المركز الأول ضمن طلبة السنة الثالثة، ملصق بعنون "المنتجات الطبيعية للكائنات البحرية الدقيقة في علاج السرطان" للطلبة: أسامة سمير، وجمانة أحمد، ومحمد باسم، ويوسف حازم، وعمرو السيد، تحت إشراف الأستاذ الدكتور إسماعيل سعدون.

وفي العروض التقديمية لطلبة السنة الرابعة، فازت 3 عروض بالمركز الأول وهي: عرض "التطبيقات الخلوية الصناعية للخميرة لمنتجات التكنولوجيا الحيوية من النكهات الطبيعية والجزيئات العطرية"، للطالبات شمسة محمد، وأميرة زين، وآلاء سالم، ويمنى الكتبي، ونيفين أبوبكر، ومايا أحمد، بإشراف الأستاذ الدكتور إحسان محاسنة، كما فاز عرض بعنوان "البلاستيك القابل للتحلل" للطالبات: إسراء بدر، ورويدة راشد، وفاطمة محمد علي، ونهى فهد، وعائشة محمود، تحت إشراف الدكتور كريم موسى، إلى جانب عرض بعنوان "التقنيات الجزيئية لتحليل أصالة المواد الغذائية" للطالبات: آمنة المنصوري، وميثاء سيف، وماريا أسعد، وميثاء علي، ومريم عبيد، ومريم مفتاح، تحت إشراف الدكتور حسّان حاج قاسم.

وأعلن القسم أسماء الطلبة المتفوقين وهم: شانزيه زاهيد، وسلمى محمود الطاهر، وزين مراد يوسف من السنة الثانية، والطالبة أسنة سليمان من السنة الثالثة، والطالبة رند شفيع الحاج يحيى من السنة الرابعة.