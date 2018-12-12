"الإسلامي لدراسات الاقتصاد" يُطلق جائزة جامعة الشارقة للبحوث

الشارقة 24:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أطلق مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل بجامعة الشارقة، جائزة جامعة الشارقة لبحوث الاقتصاد الإسلامي بدورته الأولى 2018.

جاء إطلاق الجائزة خلال الحفل الذي نظمه المركز في جامعة الشارقة، بحضور سعادة الأستاذ الدكتور الصديق المصطفى الشيخ نائب مدير جامعة الشارقة للشؤون الأكاديمية، والدكتور إبراهيم علي المنصوري مدير المركز ورئيس اللجنة التنظيمية للجائزة، ونخبة من الخبراء والمهتمين في مجال الاقتصاد الإسلامي والتمويل في الدولة.

وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الأستاذ الدكتور الصديق المصطفى الشيخ بالنيابة عن سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، رحب بالحضور، ورفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، على رعاية سموه جائزة جامعة الشارقة لبحوث الاقتصاد الإسلامي في دورتها الأولى.

كما توجه بالشكر إلى سعادة الأستاذ محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، الذي ساهم برعاية ودعم ومشاركة أعمال مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل بجامعة الشارقة، منذ نشأته الأولى، الأمر الذي مكن المركز من الإسهام وبقدر كبير من المشروعات العلمية الكبرى في ميادين الاقتصاد عامة والإسلامي بخاصة ومن بينها هذه الجائزة الكبرى والهامة التي نحتفل بإطلاق دورتها الأولى اليوم، كما شكر اللجنة العلمية والتنظيمية التي عملت على إطلاق الجائزة بهذا الشكل المشرف.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم المنصوري مدير مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل بجامعة الشارقة، في كلمته التي ألقاها، قائلاً: "يأتي إطلاق جائزة جامعة الشارقة لبحوث الاقتصاد الإسلامي لتشجيع الجهود العلمية التطبيقية في مجلات وفروع الاقتصاد الإسلامي، وتعزيز بيئة الإبداع الفكري والتفوق العلمي فيه بما يضمن إيجاد الوسائل والحلول التي تؤدي إلى الرقي بهذه الصناعة، إلى جانب تطويع البحث العلمي لتكييف التقنية الحديثة في التطبيقات المالية الإسلامية بما يحقق التقدم في العمل المصرفي الإسلامي، كما ويسعى المركز إلى تقديم العديد من المبادرات، منها نشر سلسلة أطروحات الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي والتي انتهي المركز من إصدار العدد الأول منها بعنوان "التمويل الرقمي"، بالإضافة إلى العمل على تأسيس مجلة متخصصة في الاقتصاد الإسلامي تخدم هذا القطاع".

وأردف قائلاً: "إن هذه الجائزة تعد الأولى من نوعها في مجال بحوث الاقتصاد الإسلامي وفروعه على مستوى الوطن العربي، وتركز في دورتها الأولى على البحوث الفردية في تخصصات الفقه الإسلامي، والقانون، والاقتصاد الإسلامي، كما يشترط على الباحث المتقدم للجائزة الالتزام بمواصفات البحث العلمي بأن يكون مبتكراً وذا طابع تطبيقي، وعليه يتم تقييم البحث وفق المعايير الموضوعة من قبل اللجنة العلمية للجائزة، حيث سيتم استلام البحوث المشاركة بصورتها النهائية في نهاية شهر فبراير 2019، وسيتم الإعلان عن النتائج في نهاية شهر أبريل 2019".

وفي نهاية الحفل، كرّم سعادة الأستاذ الدكتور الصديق المصطفى الشيخ، يرافقه الدكتور إبراهيم المنصوري، مصرف الشارقة الإسلامي الراعي الرئيسي للجائزة.