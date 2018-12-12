جامعة الشارقة تستقبل وفداً من "كاليكوت الهندية"

الشارقة 24:

استقبل سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وفداً من جامعة كاليكوت بولاية كيرالا الهندية، بحضور ماجد محمد الجروان نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة، بهدف بحث سبل التعاون المستقبلي بين الجامعتين في عدة مجالات.

ورحب مدير جامعة الشارقة بالدكتور محمد بشير مدير جامعة كاليكوت والوفد المرافق له، وأكد استعداد جامعة الشارقة للتعاون مع الجامعات المختلفة والمؤسسات التعليمية المرموقة، مؤكداً أن جامعة كاليكوت من الجامعات العريقة التي لديها مختلف التخصصات وينتسب لها عدد كبير من الطلبة.

ثم قدم سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي نبذة عن جامعة الشارقة، منذ أن أنشأها رئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيداً بدور سموه في تطويرها وتقدمها في الآفاق العالمية، كما استعرض البرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا وأهم التطورات التي تشهدها من حيث استحداث برامج متعددة التخصصات تواكب متطلبات العصر، وتحدث كذلك عن المجمع الطبي في الجامعة والذي يضم كلية الطب وطب الأسنان والعلوم الصحية والصيدلة ومركز التدريب الجراحي والإكلينيكي، ومستشفى الأسنان ومستشفى الجامعة، وغيرها.

خلال الزيارة، اجتمع الوفد مع الأستاذ الدكتور قتيبة حميد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، والدكتور طارق مرابطين مدير مكتب العلاقات الدولية، لبحث سبل التعاون في المجالات الطبية بين الجامعتين، كما زار الوفد المختبرات المركزية في الجامعة ومكتبات جامعة الشارقة وعدداً من مرافقها.