"المنتدى الإسلامي" يبحث "الأدب المفرد" في "الجامعة القاسمية"

الشارقة 24:

أكد المنتدى الإسلامي بالشارقة، على الدور المهم للمجالس العلمية في تزويد المجتمع بعلوم الثقافة الإسلامية المختلفة.

واعتبر سعادة د. ماجد بوشليبي، أمين عام المنتدى الإسلامي، أن المجالس العلمية مبادرة ثقافية تهدف إلى إحياء مساجد الإمارة بالذكر، وعمارتها بالدروس العلمية من السيرة النبوية العطرة، وتعميق ثقافة المجتمع بعلوم الشريعة الغراء، وتحث هذه المجالس أفراد المجتمع وفئاته على تلمس عظمة الحضارة الإسلامية، وروعة سماحتها، وتدعو إلى الأخذ بمنهج الاقتداء والاعتدال الوسطي في كافة شؤون الحياة الإجتماعية.

وفي هذا الصدد تتواصل فعاليات المجالس العلمية، التي يعقدها المنتدى الإسلامي بالشارقة، حول كتاب "الأدب المفرد للإمام البخاري"، حتى الـ 20 من ديسمبر الجاري، وتعقد بجامع الجامعة القاسمية، ضمن أجندة وبرامج الثقافة الإسلامية للشهر الجاري.