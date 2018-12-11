جامعة الشارقة وشرطة دبي تُنظمان ندوة حوارية عن حقوق الإنسان

الشارقة 24:

تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف الذكرى الـ 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نظمت عمادة شؤون الطالبات بجامعة الشارقة، بالتعاون مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، ندوة نقاشية بعنوان "دولة الإمارات وحقوق الإنسان: تطبيق لأعلى المعايير الدولية"، قدمها العقيد الدكتور أحمد المنصوري مدير إدارة حماية الحريات في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، بحضور الدكتورة سلامة الرحومي عميدة شؤون الطالبات وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.

خلال الورشة، تم عرض فيلم قصير يجسد جهود وإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان، بعدها استعرض العقيد الدكتور أحمد المنصوري ضمانات تعزيز واحترام حقوق الإنسان في الدستور، وأبرز الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في الدولة، كما قام بتوضيع بعض القوانين والتشريعات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، وبعض الإنجازات التي دونت في سجل دولة الإمارات في حماية حقوق الإنسان.

إلى جانب ذلك، تم عرض فيلم عن مآثر الشيخ زايد "طيب الله ثراه"، في حقوق الإنسان بعنوان: "زايد: مواقف إنسانية خالدة".

ومن جانبها، شكرت الدكتورة سلامة الرحومي، القائمين على هذه الندوة الغنية بالمعلومات القيمة والتي استفادت منها الطالبات بربط ما تعلمنه من مساقات ومواد مرتبطة بمجال حقوق الإنسان.

واختتم الحفل، بفتح باب المناقشة للطالبات والأساتذة، كما تم تكريم العقيد الدكتور أحمد المنصوري على الورشة القيمة التي أثرت الطالبات بالمعلومات المفيدة.