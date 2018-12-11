"الوقاية والسلامة" تُنظّم برنامجاً توعوياً لطلاب الجامعة القاسمية

الشارقة 24:

نظمت هيئة الوقاية والسلامة برنامجاً توعوياً لطلاب الجامعة القاسمية، بعنوان "الأمن والسلامة في الحرم الجامعي"، بهدف تطوير المعارف والعلوم لدى الطلاب بما يخص مجال الأمن والسلامة، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة بالجامعة.

هذا ويأتي البرنامج التوعوي ضمن خطط البرامج التدريبية السنوية التي تنظمها الهيئة لمختلف الشرائح في المجتمع المحلي، حيث تضمن البرنامج الاستخدام الأمثل للمرافق العامة في الجامعة، والتدابير الوقائية في الحرم الجامعي، بما يضمن أمن وسلامة الطلاب والهيئتين الإدارية والتدريسية بالجامعة، وذلك تعزيزاً لوعي الطلاب بإجراءات السلامة وحثهم للمساهمة مع الهيئة لنشر مفاهيم الوقاية والسلامة بين أوساطهم.

هذا وأشار رئيس الهيئة الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي إلى أن البرنامج التدريبي جاء انطلاقاً من مبدأ التعاون وتفعيل الشراكة المجتمعية بين الهيئة وكافة الجهات المحلية بالإمارة، إذ يهدف البرنامج إلى وضع خطط للتعامل السريع مع الحالات الخطرة، وطرق الإبلاغ عنها للجهات المختصة، كما أن البرنامج يعكس الأهمية التي توليها الهيئة لتثقيف جميع فئات المجتمع من خلال إشراكهم في البرامج التدريبية المتخصصة في مجال الأمن والسلامة، ما يعزز الوعي بين الأفراد بأهمية الوقاية للوصول إلى مجتمع آمن.

وأشاد الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية بالدور الذي تقوم به هيئة الوقاية والسلامة والجهود المبذولة لنشر ثقافة الوقاية والسلامة بين أفراد مجتمع الجامعة، وقال إن هذه الورشة تأتي منسجمة مع توجه الجامعة في التأكيد على ضمان السلامة في الحرم الجامعي.

وأشار مدير الجامعة القاسمية إلى أهمية التعاون القائم بين الجامعة وهيئات القطاعين العام والخاص، الذي يصب في إطار استراتيجية الجامعة بالتواصل مع المجتمع في تعاون مثمر يصب في مصلحة الطلبة وتوعيتهم بالمخاطر وآلية التصرف في الحالات الطارئة.