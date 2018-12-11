مركز الشارقة لعلوم الفضاء يُعرف بالكواكب خارج النظام الشمسي

الشارقة 24:

استضاف مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بجامعة الشارقة، الدكتور نيكولاس جورجاكراكوس من جامعة نيويورك أبوظبي، وذلك في محاضرتين، حول الكواكب خارج النظام الشمسي، تحت عنوان: "أنظمة الكواكب في الكون: رحلة في عالم الاكتشافات خارج المجموعة الشمسية"، و"الحياة والديناميكا في أنظمة الكواكب".

واستعرض المحاضر، تاريخ اكتشاف الكواكب خارج المجموعة الشمسية، وطرق ووسائل اكتشافها، كدراسة المنحنى الضوئي خلال عبور الكوكب، والسرعة الشعاعية، والتصوير المباشر، إلى جانب عدة وسائل أخرى.

وقارن المحاضر، بين المجموعة الشمسية، والمجموعات الأخرى المشابهة، وإمكانية المعيشة عليها، عن طريق بحث ظروف الحياة فيها، إلى جانب التطلعات المستقبلية، في دراسة واكتشاف الكواكب خارج النظام الشمسي.

حضر المحاضرتين، عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة بجامعة الشارقة، إلى جانب باحثي مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك والهواة.