جامعتا القاسمية وكاليكوت الهندية تبحثان تعزيز التعاون

الشارقة 24:

استقبل الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية بالشارقة، وفداً من جامعة كاليكوت في ولاية كـيرالا الهندية، برئاسة الدكتور محمد بشير مدير الجامعة.

وجاءت الزيارة، بهدف التعرف على الجامعة القاسمية، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، بهدف نشر قيم الدين الإسلامي الصحيح.

وأكد رئيس الوفد الزائر، أهمية دور الجامعة القاسمية في نشر قيم ومبادئ الإسلام السمحة، في مختلف أرجاء العالم، وخاصة في قارة آسيا، وأشاد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو مجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية، بتأسيس الجامعة لتكون منارة للعلوم الإسلامية والعربية، وقبلة لطلبة العلم من كل أنحاء العالم، خاصة أن الجامعة لا تستهدف الربح، وهي هدية سموه للعالم.

وأثنى الوفد الزائر، على حرص صاحب السمو حاكم الشارقة، على نشر العلم والثقافة في العالم أجمع، واهتمام سموه بخدمة الأمة الإسلامية، وأشاد بالرعاية الكريمة لسموه لطلبة الهند في الجامعة القاسمية.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور رشاد سالم، أن الجامعة القاسمية تمضي في تنفيذ رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، في أن يكون هدفها الدائم نشر الإسلام السمح بوجهه الصحيح المنفتح على الآخر، وما يتسم به من وسطية واعتدال، وتواصل مع الآخرين، والتحاور معهم بشكل بناء، في كل بقاع الدنيا.

وأوضح د. سالم، أن الجامعة بها طلبة من الهند، وأغلبهم من ولاية كيرالا، وهم ضمن أوائل الطلبة، الذين التحقوا بالجامعة في عامها الأول، وهذا يدل على شغف وحب طلبة الهند للدراسة بالدول العربية، وخاصة دولة الإمارات، لينهلوا العلوم الإسلامية والعربية، من منابعها الصافية والصحيحة، حتى يعودوا لبلادهم سفراء لرسالة الإسلام المنفتح على العالم.

وفي نهاية اللقاء، اصطحب مدير الجامعة القاسمية الوفد، لزيارة مسرح الجامعة، وقاعات المحاضرات والمختبرات والمكتبة، حيث اطلع على الخدمات المقدمة للطلبة، وتعرف على الجهود المبذولة في الإدارات، لتسهيل شؤون الطلبة.

وأبدى الوفد، إعجابه بالاهتمام الكبير بالتعليم العالي، وبمستوى التطور والبنية التحتية، في الجامعة القاسمية.