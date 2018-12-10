"المدينة الجامعية بالشارقة" تبحث توسيع آفاق التعاون مع "نيو ساوث ويلز"

الشارقة 24:

بحثت "المدينة الجامعية بالشارقة" مع الوفد الرسمي لجامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، إلى جانب الاطلاع على استراتيجية المدينة الجامعية، والاتفاقيات التي أبرمت بين الجامعات الأسترالية والمؤسسات التعليمية بالمدينة الجامعية.

وناقش اللقاء، الذي عقد الأحد، بحضور سعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام المدينة الجامعية بالشارقة، فتح الأبواب أمام مزيد من فرص التعاون بين المدينة الجامعية وجامعة نيو ساوث ويلز، للاطلاع على التجارب في الميادين الأكاديمية والإدارية والمشاريع الاستثمارية.

استعرض الهاجري أهم المشاريع المستقبلية في المدينة الجامعية، وتضمنت الزيارة أيضاً جولة ميدانية في المدينة الجامعية، التي تعد أكبر أداةٍ في النهضة العلمية والثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة، واطلع خلال الزيارة على المؤسسات التعليمية والأكاديمية والمرافق العامة والمعالم الأيقونية والمشاريع المستقبلية.

وفي مستهل الزيارة، قدم خالد بن بطي الهاجري نبذة تعريفية عن المدينة الجامعية واهتمامات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للمدينة الجامعية بالشارقة، على إيلاء العملية التعليمية في إمارة الشارقة الأهمية القصوى، وترسيخ البرامج والأهداف كافة، لبناء قاعدة تعليمية رصينة تستفيد منها الأجيال الحاضرة والمستقبلية، والدعم اللامحدود التي تحضى به من قبل سموه.

وأكد خالد بن بطي الهاجري، أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أكد أن إمارة الشارقة التي تنتهج العلم أساساً للتقدم والرقي، تحرص على المواءمة بين العلم والثقافة، بالتوازي مع تعزيز المهارات الإبداعية والفكرية لأبنائها، بدءاً من النشء الذين اعتبرهم الثروة الحقيقية التي تعول عليها الإمارة في الكثير من الطموحات للارتقاء والنهوض بالمجتمعات.

ولفت مدير عام المدينة الجامعية إلى أن الشارقة تمكنت من تحقيق مكانتها العلمية العالمية، وباتت مركزاً علمياً ومنارة هامة في ضوء برامجها ومبادراتها العلمية المختلفة.

كما تبادلوا الحديث حول رؤية ورسالة المدينة الجامعية بالشارقة بأن تكون الركيزة الأساسية في احتضان كبرى المؤسسات التعليمية والأكاديمية في الدولة، وأن تقدم خدمات متكاملة وعالمية لجميع سكانها وزوارها وأن تكون مدينة متطورة ذات خدمات متكاملة ومتميزة.

وفي ختام الزيارة، قام مدير عام المدينة الجامعية، بجولة إلى الجامعة الأميركية بالشارقة، ومركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، وجولة إلى دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية للاطلاع على المخطوطات القديمة والخرائط المطبوعة النادرة، والمقتنيات التي تحويها دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية.

جاء اللقاء بحضور سعادة محمد حاج رئيس الغرفة العربية الأسترالية لمقاطعة نيوساوث ويلز الأسترالية، أمين الصندوق وعضو مجلس الإدارة، واندرو فيستر المدير الإقليمي لـ UNSW في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيمون باين فريق الاستراتيجية التنفيذية في UNSW.