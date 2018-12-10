جامعتا الشارقة و"صن مون" الكورية تبحثان تعزيز التعاون

الشارقة 24:

استقبل الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، البروفيسور صن جو وان رئيس جامعة "صن مون" الكورية الجنوبية، بحضور الأستاذ الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور قتيبة حميد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية وعميد كلية الطب، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، ومن الجانب الكوري الدكتور تاج الدين إبراهيم حماد نائب رئيس الجامعة.

ورحب الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي بالوفد الزائر، مؤكداً أهمية إيجاد فرص للتعاون بين الجامعتين، في العديد من المجالات البحثية والأكاديمية، وتبادل الخبرات، والزيارات الطلابية.

وأشار إلى أن جامعة الشارقة، تُعد حالياً من كبريات الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، من حيث عدد الطلبة الملتحقين بها، وعدد البرامج الدراسية، والتخصصات الأكاديمية المعتمدة للدراسة بها، سواء في مرحلتي البكالوريوس أو الدراسات العليا، لافتاً إلى أن مجمع الكليات الطبية، يعد الأكبر والأحدث في المنطقة.

من جانبه، قدم رئيس جامعة "صن مون"، نبذة تفصيلية عنها، والتخصصات الأكاديمية والعلمية فيها، وعدد الطلبة الدراسين فيها، وتنوعهم من جنسيات وثقافات مختلفة، وترتيبها بين الجامعات الكورية.

وأكد وجود فرص للتعاون بين الجامعتين، في مجال الدراسات الإسلامية، وبرامج تعليم اللغتين العربية والكورية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في كافة مجالات الحياة، وهو ما تتميز به الجامعة الكورية.

وقدم البروفيسور صن جو وان، الدعوة لمدير جامعة الشارقة، لزيارة مقر الجامعة في كوريا.

من جانبه، اقترح الدكتور صلاح طاهر الحاج، عقد اتفاقية للتعاون المشترك، بين الجامعتين، في عدد من المجالات، التي تمت مناقشتها، ووضع أطر عامة لتنفيذها.

وفي نهاية اللقاء، تبادل الطرفان، الدروع والهدايا التذكارية.