الجامعة القاسمية تدعو إلى التمسك باللغة العربية

الشارقة 24:

نظمت الجامعة القاسمية، في مقرها بمدينة الشارقة، ندوة علمية، في إطار مشاركتها بالاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، تحت عنوان: "اللغة العربيّة والشباب"، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة، وبحضور حشد كبير من الطلاب.

سبق الاحتفال، السلام الوطنيّ لدولة الإمارات العربيّة المتحدة، ثم تلاوة آيات بيّنات من القرآن الكريم، لتبدأ بعدها الندوة العلميّة، بإدارة الدكتور عمر أبو نواس من قسم اللغة العربيّة في كليّة الآداب، الذي أكد اهتمام الجامعة القاسميّة المستمر باللغة العربيّة وآدابها، ومواصلتها تعليم العربيّة للطلبة، من معظم بقاع العالم، ليكونوا سفراء للغة الضاد، في بلادهم.

وقدم الأستاذ الدكتور خليفة بوجادي من كليّة الدراسات الإسلاميّة والعربيّة في دبي، ورقة علميّة، أكّد فيها أهمية الجوانب العلميّة في اللغة العربيّة، وقدرتها الحقيقيّة على الوفاء بحاجة المتداول بها، من كلمات وأفكار ومعانٍ، وطالب الشباب باستعمال اللغة العربيّة صافية نقيّة.

من جهته، أكد الأستاذ الدكتور حسن الملخ عميد كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بالجامعة القاسميّة، في ورقته العلميّة حول علاقة جيل الشباب باللغة العربيّة، أنه يحقّ للشارقة إحدى أهم عواصم الثقافة الإسلاميّة والعربيّة، أن تفخر باهتمامها باللغة العربيّة، لما تلقاه فيها من عناية موصولة مشكورة يؤكّدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية على الدوام، ولا سيما في اجتماع عشرات الجنسيّات في الجامعة القاسميّة لدراسة اللغة العربيّة، على أسس علميّة سليمة حديثة.

وكان الشعر العربي الفصيح، مسك الختام في الندوة، إذ ألقى ضيف الجامعة الشاعر عبد الله الهدية قصيدتين رائعتين حول أهمية اللغة العربية، نال فيهما استحسان الحاضرين وتصفيقهم عدة مرّات، كما نال إعجابهم على روعة الإلقاء.

وأكد الأستاذ الدكتور رشاد سالم، أن الندوة عززت حرص الجامعة على الاحتفال سنوياً بهذه المناسبة، واهتمامها باللغة العربية، والأنشطة العلمية المختلفة، التي تُعلي من شأنها، وتدعم تدريسها.